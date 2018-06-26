香港財經

政府統計處公布，本港5月整體出口按年升15.9%，遠高於市場預期增8.5%；進口則升16.5%，亦優於預期增11.3%。

本港5月商品整體出口貨值為3514億元，按年上升15.9%。商品進口貨值為3946億元，按年上升16.5%。5月有形貿易逆差432億元，相等於商品進口貨值的11%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡升43.9%、馬來西亞升43.6%、菲律賓升25.5%、內地升19.2%、泰國升18.6%，和日本升13%。另一方面，輸往印度和台灣的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌21.7%和1.9%。

今年首5個月，商品整體出口貨值按年上升10.7%。同時，商品進口貨值上升11.9%。有形貿易逆差2198億元，相等於商品進口貨值的11.9%。

政府發言人表示，受惠蓬勃的環球需求，外貿在今年至今持續表現強勁。5月的商品出口按年繼續強勁增長，輸往多個主要市場的出口均錄得雙位數的增幅。

展望未來，發言人進一步指出，目前環球經濟的增長勢頭在短期內應繼續為香港的出口帶來支持。

不過，隨着美國與內地的貿易摩擦升溫，最近外圍環境的不確定性顯著增加，這或會拖累環球經濟目前的氣氛及往後的貿易擴張，政府會繼續密切留意有關情況。