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今日 16:17 香港財經 時事脈搏

八達通夥Paypal推增值服務

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八達通公司宣布與Paypal合作，推出八達通增值PayPal服務，方便用戶網上消費。

是次合作提供電子增值服務，市民可利用八達通O! epay好易畀為個人PayPal賬戶增值，每天增值上限7999元，最後市民使用PayPal電子支付。

Paypal香港、韓國及台灣企業客戶及電子市場總監葉承浩表示，電子支付是大勢所趨，故很高興與八達通公司合作，進一步打造香港成為領先世界的城市。

他又指出，服務暫時以方便為主，稍後會考慮增加安全系統，並強調PayPal一向重視安全，現存不同機制保障客戶。

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