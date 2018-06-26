八達通公司宣布與Paypal合作，推出八達通增值PayPal服務，方便用戶網上消費。
是次合作提供電子增值服務，市民可利用八達通O! epay好易畀為個人PayPal賬戶增值，每天增值上限7999元，最後市民使用PayPal電子支付。
Paypal香港、韓國及台灣企業客戶及電子市場總監葉承浩表示，電子支付是大勢所趨，故很高興與八達通公司合作，進一步打造香港成為領先世界的城市。
他又指出，服務暫時以方便為主，稍後會考慮增加安全系統，並強調PayPal一向重視安全，現存不同機制保障客戶。
八達通公司宣布與Paypal合作，推出八達通增值PayPal服務，方便用戶網上消費。
是次合作提供電子增值服務，市民可利用八達通O! epay好易畀為個人PayPal賬戶增值，每天增值上限7999元，最後市民使用PayPal電子支付。
Paypal香港、韓國及台灣企業客戶及電子市場總監葉承浩表示，電子支付是大勢所趨，故很高興與八達通公司合作，進一步打造香港成為領先世界的城市。
他又指出，服務暫時以方便為主，稍後會考慮增加安全系統，並強調PayPal一向重視安全，現存不同機制保障客戶。
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