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今日 15:46 時事脈搏 香港財經

長江集團膺公益金最高籌款機構第二名

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長江集團多年來一直積極捐助香港公益金，支持各項慈善籌款活動，並榮膺2017/18年度公益金最高籌款機構第二名，第19度蟬聯三大最高籌款機構之一。

集團旗下5家公司亦分別獲獎項嘉許，包括長和(00001)、長實(01113)及香港電燈(02638)獲頒公益榮譽獎；長江基建(01038)及電能實業(00006)則獲頒公益卓越獎。

長江集團於年度內支持多項公益金籌款活動，包括第14度以「長江公益熱線」為及時雨基金籌款、百萬行、公益金便服日及商業及僱員募捐計劃等。

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