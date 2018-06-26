香港財經

港元拆息走勢個別發展，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)中止19連升。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息回落至2.0825厘，中止連續19日的升勢；本港隔夜拆息則降0.9057厘；1星期和兩星期拆息分別報1.9361厘和2.0057厘。

3個月則息升至2.0868厘，再創近10年高，14連升。

長息方面，半年期息升至2.2525厘；1年期報2.5396厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8477。