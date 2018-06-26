港元拆息走勢個別發展，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)中止19連升。
財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息回落至2.0825厘，中止連續19日的升勢；本港隔夜拆息則降0.9057厘；1星期和兩星期拆息分別報1.9361厘和2.0057厘。
3個月則息升至2.0868厘，再創近10年高，14連升。
長息方面，半年期息升至2.2525厘；1年期報2.5396厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8477。
今日 11:33 香港財經
港元拆息走勢個別發展，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)中止19連升。
財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息回落至2.0825厘，中止連續19日的升勢；本港隔夜拆息則降0.9057厘；1星期和兩星期拆息分別報1.9361厘和2.0057厘。
3個月則息升至2.0868厘，再創近10年高，14連升。
長息方面，半年期息升至2.2525厘；1年期報2.5396厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8477。
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