訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:02 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】小米首日孖展認購反應冷淡

放大圖片

本港首隻以「同股不同權」形式上市的小米集團(01810)首日招股，孖展認購反應較預期冷淡。

綜合多間券商數據顯示，小米首日招股借出約32億元的孖展額，相當於公開發售部分超額認購約0.33倍。其中，耀才借出孖展約13億元，輝立則借出12億元。

小米今日起至周四(28日)招股，每股招股價介乎17元至22元，集資370.6億元至479.6億元，每手200股，入場費4444.34元。

股份將於下月9日掛牌。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。