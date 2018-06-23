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【新股追蹤】小米正規劃進軍美國市場步伐

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據招股書顯示，小米集團(01810)於今年4月2日，向董事長雷軍發行約6.4億股B類股份，作為雷軍對小米的貢獻獎勵，變相雷軍個人獲得約98.27億元股份獎勵，另一創辦人林斌指出，過往大部分上市公司在上市前，均會對股東或管理層進行相近的股權激勵動作，是十分正常的做法；而且獎勵是在雷軍不知情的情況下進行，董事會一致贊成這次做法，以表達對雷軍的謝意。

業務方面，去年小米旗下硬件業務毛利率約達8.7%的偏低水平，雷軍指，毛利率不高是公司出色的地方，亦是對「定價厚道」的堅持，會維持低毛利及淨利潤的經營策略。不過，他強調，這不代表公司不賺錢，目前公司物聯網的發展迅速，連接硬件已1億台，成為全球最大的物聯網；公司去年手機及物聯網佔比分別為70%及20%，期望在8至10年後，物聯網佔比可增至40%至50%。

對於中美貿易戰對公司高科技研發的影響，聯合創辦人王川表示，小米對中美貿易戰的長遠發展持樂觀態度，而目前小米業務正在國際化，海外收入佔比達36%，小米手機已打入全球74個國家，其中更有在中美貿易關係緊張下獲得部分國家市佔第一的情況，故對小米影響不大。他又指，小米正規劃進軍美國市場的步伐。

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