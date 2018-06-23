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今日 14:13 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】小米:不可用單一業務互聯網估值看待

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小米集團(01810)今日舉行上市記者會，管理層多番被問到延遲中國預託證券(CDR)發行的原因，以及估值分歧的問題，首席財務官周受資表示，CDR為國內重大資本市場創新的一步，榮幸獲得內地監管機構認可，成為首批試點之一，但經過大量前期相關工作後，為確保CDR的成功，才選擇推遲其上市。

他又解釋，CDR延遲上市，為管理層反覆推敲而達成先在港上市之共識，至於何時為合適時間，他僅指出「目前並無計劃」。不過，強調在估值上與中證監並沒有存在分歧，而他們討論所得的結果，延遲的決定獲中證監的認同及支持。

小米成為本港首間「同股不同權」上市公司，他稱，公司上下都對「同股不同權」架構表示支持，在美國亦有很多同股不同權的慣例，相信此體制有效協助管理層為公司創造長遠的價值。

按招股價17元至22元計，小米估值介乎550億至700億美元(約4290億至5460億港元)左右，對於市場的估值變化，周受資指，「小米從來沒有評估過自己值多少錢」，坊間所指的估值都是市場估值，故對此不予評論。

不過，他認為，小米為市場罕見同時從事手機、互聯網服務及新零售三個業務的公司，不認為小米可以用單一業務的互聯網公司估值去看待，因此認為相對其他互聯網企業的市盈率，小米應該有溢價。

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