香港財經

現行監管要求下，若銀行、券商的客戶並非親身開戶、簽立客戶協議，證監會、金管局等監管機構要求由太平紳士、律師、公證人，或持牌機構的職員核實文件，不能假手其他非持牌中介。金發局關注對於安排不夠方便，建議利用科技提升效率和客戶體驗。

金發局建議放寬要求，例如容許認可的非持牌人士協助核實客戶身份及文件，包括要求他們符合反洗黑錢訓練。

另外，除了現時認可、由香港郵政進行的電子核證外，金發局建議金融機構應使用其他電子認證方法，但要確保客戶資料保密、確保資料真確的內部控制充足。該局另建議，監管機構應修改反洗錢條例字眼，明確准許金融機構使用電子認證工具，前提是該電子技術應是可靠、獨立，亦要考慮其準確度、安全及私隱問題。

具體而言，金發局建議在電子身份證(eID)系統內，加入所需的資料，供金融機構及政府作認證資料庫；以及香港應成立KYC(認識你的客戶)平台，客戶繼續持有其個人資料之餘，金融機構亦可循此系統，驗證資料真偽，以滿足盡職審查要求。

負責報告的金發局成員馬雪文(Mark Shipman)指出，長遠港府可與其他政府尋求資料認證機制。金發局成員安納德(Douglas Arner)解釋，各政府間互相認證的機制原理，並非要求跨境交換資料，而是向對方政府核對其國民的身份和資料是否正確，如現時各國出入境關口做法相似。

馬雪文又稱，建議並非針對大灣區e證通構想，而該局與金管局有溝通，希望在金管局將推出的KYCU平台中，會採納金發局建議。

由於不少金融機構同時受限於數個監管機構，金發局建議各監管者應作澄清，或發表經過整合或互相認可的指引或最佳實務守則。