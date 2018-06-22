香港財經

港元拆息繼續全線上揚，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)連升18日，升穿2厘。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息升至2.0338厘，連升18個交易日；3個月息升至2.0674厘，再創近10年高，12連升。

本港隔夜拆息則升至1.5079厘；一星期和兩星期拆息分別報1.94厘和2.0921厘。

長息方面，半年期息升至2.2183厘；1年期報2.5208厘。

港滙持穩，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時23分，港滙報7.8454。