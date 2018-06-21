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今年世界盃由電訊盈科(00008)旗下Now TV及ViuTV取得香港地區獨家直播及轉播，並推出Now E平台，供用戶觀賞賽事。電訊盈科媒體收費電視市務及策劃主管何立嘉趁率領傳媒團到俄羅斯觀賽期間，向傳媒宣布將於Now E推出更多內容，包括世界盃一日通行證、電影下載平台Video Express及FIFA 2018電競賽事。

另因應電競節目和賽事深受不少年輕人熱捧，Now E將帶來「FIFA eWorld Cup 2018系列」賽事，至於之前已完結的「FUT Cup Spring」、「FIFA eClub World Cup」及「FIFA 18 Global Series playoffs」賽事，也會濃縮成3集精彩節目上架；世盃過後， 8月舉行的「FIFA eWorld Cup 2018」賽事，屆時亦會引入Now E，延續世盃熱潮。

除足球賽事，Now E會於8月直播世界羽毛球錦標賽，屆時會提供如目前世界盃現時1 Day Pass形式讓用戶購買收看。而最初公布於世盃期間提供1 Day Pass模式的服務將在下周一推出，屆時球迷可用98元的價錢觀看24小時，並可同一時間在兩部裝置收看直播，用戶精明使用可利用24小時功能，兩日睇足4場波。

此外，Now E於7月推出Video Express電影購買平台，並與6間大型電影公司合作，包括迪士尼、華納、派拉蒙影業、環球、Fox及Sony，推出最新猛片，以滿足電影迷需求，每齣電影租賃價22至32元，用戶下載後48小時內任睇，除可透過Now E電視盒觀看，也容許用戶將電影下載到智能裝置離線觀看。

楊玉珠‧莫斯科