香港財經

港元拆息繼續全線上升，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)連升17日，衝破1.85厘。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息升至1.8538厘，連升17個交易日；3個月息升至2.0582厘，再創近10年高，11連升。

本港隔夜拆息則升至0.6911厘；一星期和兩星期拆息分別報1.0414厘和1.7504厘。

長息方面，半年期息升至2.2052厘；1年期報2.5125厘。

港滙持穩，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時22分，港滙報7.8448，高見7.8436。