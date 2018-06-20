香港財經

港元拆息繼續上揚，與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)連升16日。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息升至1.7782厘，連升16個交易日；3個月息升至2.0414厘，再創近10年高，10連升。

本港隔夜拆息升至0.5686厘；一星期和兩星期拆息分別升至0.8057厘和1.4161厘。

長息方面，半年期息升至2.1751厘；1年期報2.4787厘。

港滙偏弱，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時53分，港滙報7.8487，低見7.8495。