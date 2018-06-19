港股直擊 香港財經 即巿股評

中美貿易戰惡化，中港股市爆小股災，上證指數重創114點或3.78%，險守2900關收市，港股亦連跌四個交易日，收市急墜841點，仍守住250天線牛熊線，但恒指四日累插1634點或5.26%。

市場人心虛怯，北水上周五流入4.04億元人民幣後無以為繼，今日再現退潮，全日淨流出11.62億元人民幣。

股王騰訊(00700)跌穿400元大關，同時亦失守50天線收市，單計北水已淨沽9.87億元(人民幣﹒下同)，再度成為北水沽壓最大個股。

內地雖積極出手扶持晶片業，但龍頭中芯(00981)難敵北水沽壓，全日被沽出2.63億元。中石油(00857)亦遭北水離棄，全日被沽出2.08億元。

不過，上周五錄得1.6億元淨買入的的神華(01088)，今日再獲北水追入，全日錄得1884萬元淨買入；夥拍清華大學合作的金斯瑞(01548)，獲1.08億元北水力撐，為今日最多北水流入個股，而金斯瑞逆市偏好，全日升1.62%。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創(01918)、招行(03968)、中芯、石藥(01093)、兗煤(01171)、港交所(00388)、太保(02601)、阿里健康(00241)及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興(00763)、中石油、金斯瑞、金蝶(00268)、吉利(00175)、中芯、石藥、融創及中生製藥(01177)。

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