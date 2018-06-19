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今日 12:40 香港財經

證監倡場外衍生工具訂保證金規定

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證監會就有關對非中央結算場外衍生工具，施加保證金規定的建議，展開為期兩個月的諮詢。

根據建議，持牌機構如屬與認可機構、另一持牌機構或另一經界定的機構，進行非中央結算場外衍生工具交易的訂約方，而這些機構的未完成非中央結算場外衍生工具的名義數額，超過指明門檻，它們便須與對手方交換保證金。

諮詢亦指明將須符合建議的保證金規定的工具，以及合資格作為保證金的資產。

證監會行政總裁歐達禮表示，有關建議是一套全面改革方案的一部分，改革的目標是落實國際標準，及改善香港的場外衍生工具活動監管制度。

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