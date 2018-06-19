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德勤中國全國上市業務組表示，雖然下半年將有最少5隻集資逾100億元的新股登場，但申請上市名單顯示以中小型申請人為主，故維持今年香港有180隻新股，集資1600億至1900億元的預測。

A股方面，德勤稱，下半年新股發行活動與上半年相若，全年約有120至160間企業上市，集資1700億至2000億元人民幣。

德勤表示，在新上市規則和市場熱烈期盼大力支持下，包括來自部分知名的中資獨角獸在內的新經濟公司，將會自下月起開始陸續發行股票上市，或有助提升上海和香港交易所在全球新股集資排行榜在第三季度的位置。

然而，美元強勢、中美貿易關係轉趨緊張、中國經濟轉弱，以及脫歐持續不確定性帶來波動，影響較大型新股的上市窗口和規模。

德勤預計，截至今年6月底，香港將有101隻新股集資約503億元，新股數量按年增加49%，但集資金額則按年跌8%。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，今年上半年香港新股市場仍然活躍暢旺，主板和創業板上市要求提升和美國縮表與中美貿易摩擦等事件，仍無損中小企業對上市的熱忱，然而由於新股市場以中小發行人為主導，導致平均集資規模進一步縮細。

相反，A股IPO市場今年起已一直維持緩慢勢頭，上半年大多會以63隻新股，集資931億元人民幣總結，新股發行量及集資金額分別按年跌74%和26%。

德勤中國全國上市業務組A股資本市場主管合夥人吳曉輝表示，創新企業境內發行股票或中國預託證券(CDR)實施頒布，以及近日更從嚴上市申請審核指引出台，將會使A股市場從高度密集發行新股轉型成為以質量為先的市場，中長遠而言，將可能令到資本市場在更多備受矚目和有質量的發行人支持下穩定性更高。