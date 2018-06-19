香港財經

港元拆息全線上升，與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)連升15日，升穿1.7厘。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息升至1.7338厘，連升15個交易日；3個月息企穩兩厘樓上，報2.0191厘，再創近10年高，九連升。

本港隔夜拆息升至0.4464厘；一星期和兩星期拆息分別報0.7454厘和1.2689厘。

長息方面，半年期息升至2.1554厘；1年期報2.468厘。

港滙偏弱，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8487，低見7.8493。