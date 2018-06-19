訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:11 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指曾瀉逾600點 國指創今年低

放大圖片

港股今早愈跌愈急，10時正左右，恒指曾急跌606點，低見29702，刷新兩個半月低位。截至10時3分，恒指跌574點，報29735。

國企指數跌幅更大，暫時低見11577，見今年以來低位；最新跌282點，報11587。

美國道指期貨跌208點，報24808。

平保(02318)跌2.6%；建行(00939)及中行(03988)跌2.4%。

滙控(00005)跌1.9%，報74.9元。

汽車股受壓，吉利(00175)跌3.4%。

石藥(01093)逆市升0.6%，暫為表現最好藍籌。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。