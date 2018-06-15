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今日 17:23 香港財經 港股直擊

承興夥閱文拓線上發布渠道

承興國際(02662)宣布，與閱文集團(00772)簽訂合作協議，展開深度合作，公司將在閱文旗下的國內及海外平台，同時發布連載公司旗下文學作品、漫畫作品等原創內容。

根據合作協議，承興原創作品內容，將會於閱文海外門戶起點國際(Webnovel)，以及國內自有網站、手機騰訊網書城、QQ閱讀客戶端、手機QQ客戶端等相關渠道上同時進行發布連載。

該公司表示，此次藉助閱文廣泛的互聯網平台及運營渠道，將為公司旗下引入更多有效渠道資源，實現由內容創造向多元開發的全IP產業鏈運作發展。

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