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長實(01113)表示，收購位於英國倫敦5 Broadgate物業，收購價10億英鎊(約105億港元)。

5 Broadgate位於倫敦市Liverpool Street火車站及地鐵站毗鄰，是一幢建築面積約120萬平方呎的甲級寫字樓。物業自2015年落成後由瑞銀集團(UBS)承租作為英國總部，租約年期至2035年。

負責是項收購的長江實業執行委員會成員馬勵志表示，該物業能帶來固定收入及可觀回報，集團運用出售中環中心所得的四分之一金額，購入5 Broadgate物業，每年可得租金收入接近中環中心的一半。以這兩座物業之成交價計算，5 Broadgate物業的租金回報率，較中環中心高接近一倍。

馬勵志稱，如有適當機遇，會貫徹有關策略，繼續出售低回報項目，同時購入可提供較高回報的長期固定收入項目。

馬勵志表示，集團手頭現金充裕，會繼續於現有市場如香港、中國、新加坡、英國等，積極物色符合嚴謹投資準則的地產、基建及其他行業投資項目。

長實執行董事鍾慎強稱，長實一直以房地產發展為核心業務，於香港及內地擁有多個項目。近期對中央政府倡導的租賃住宅發展模式深感興趣，正於內地積極物色地產項目，希望能在配合相關政策要求與發展目標的前提下，大力參與長期租賃住宅市場的發展。

截至5月上旬，長實連同持有權益之房地產投資信託基金，在全球合共擁有約1.43億平方呎之可開發土地儲備及投資與酒店物業。