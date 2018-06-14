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今日 15:39 香港財經 國際財經

中銀香港料美維持審慎加息步伐

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，會後議息聲明預計今年還將加息兩次。中銀香港(02388)認為，美國整體審慎加息步伐未變。

中銀香港投資管理總經理陳少平表示，對美國經濟核心動力仍存有一定疑慮，雖然年底前再加息一次已成定局，但是否再加息兩次仍存在變數。

陳少平指出，要注意的是，從利率期貨價格顯示，再加息兩次的機會，其實只僅僅高於一半，而美聯儲主席鮑威爾在記者答問會上表現保守，沒有給予太多具指導性的答案，估計最終的加息步伐，將仍然取決於勞動力市場、通脹、經濟增長這些關鍵指標的走勢。

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