訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:12 香港財經

穆迪:加息有利港銀盈利能力

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，評級機構穆迪認為，本港銀行業料將受惠於加息。

穆迪指出，流動性趨緊下，利率上升，香港銀行業的息差將擴闊及將有更佳的盈利能力。

穆迪認為，本港大型銀行的儲蓄存款比例較中型銀行大，隨着整體市場利率上升，大型銀行的資金成本仍然低企，其貸款組合收益率上升，淨息差得以擴闊。

聯儲局加息0.25厘，將聯邦基金指標利率升至1.75厘至2.00厘區間，議息聲明預計2018年還將加息2次。香港金融管理局將貼現窗基本利率，上調25點子至2.25厘。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。