香港財經

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，評級機構穆迪認為，本港銀行業料將受惠於加息。

穆迪指出，流動性趨緊下，利率上升，香港銀行業的息差將擴闊及將有更佳的盈利能力。

穆迪認為，本港大型銀行的儲蓄存款比例較中型銀行大，隨着整體市場利率上升，大型銀行的資金成本仍然低企，其貸款組合收益率上升，淨息差得以擴闊。

聯儲局加息0.25厘，將聯邦基金指標利率升至1.75厘至2.00厘區間，議息聲明預計2018年還將加息2次。香港金融管理局將貼現窗基本利率，上調25點子至2.25厘。