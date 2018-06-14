香港財經

美國聯儲局加息四分一厘，是今年第二次加息。金管局總裁陳德霖表示，本港銀行調高最優惠利率(P)只是時間的問題。

陳德霖表示，值得留意的是，聯儲局成員中位預期是今年將再多加兩次息，比他們3月時的預期多了一次，而今次聯儲局對利息走勢的預測的預期亦調高，這並不出奇，原因有三，包括美國經濟仍有好增長；其次，勞工市場仍收緊，失業率跌至3.8%，是18年來最低，工資上漲壓力增大；以及美國通脹有上升趨勢。

他稱，在聯繫滙率下，港元利息會跟隨美元利息正常化而上升，但金管局不會主動管理利息，而是透過資金流出港元來調整，自4月中港元滙率觸及弱方兌換保證後，金管局共沽出90億美元，買入700億港元，期間，本港銀行同業拆息(Hibor)持續上升，近來一個月拆息升至1厘半以上，這當然亦與半年結及大型招股活動抽緊銀根有關，但港元拆息上升趨勢十分明顯。

陳德霖表示，銀行資金成本普遍上升，有壓力加息，但視乎銀行資金成本及資金來源組合等決定。他已留意到不少銀行已調高定期存款利息，一年定期現時普遍都有2厘以上，雖然儲蓄存款及最優惠利率尚未有變動，但銀行調高這些利率只是時間的問題。

他指出，港元資金流走及利息正常化，會對資產市場包括樓市，往後的健康發展提供有利條件，但過程中無可避免對資產市場帶來一些波動，籲大家小心管理好利息及市場風險。