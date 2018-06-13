訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:58 香港財經 時事脈搏

取消強積金對沖 商會冀政府更多財政承擔

放大圖片

政府早前就取消強積金，提出172億元財政承擔及協助企業12年。五大商會期望政府作出更多財政承擔，可以為取消對沖作長期承擔。

香港總商會總裁袁莎妮表示，政府承擔年期愈長，就愈能夠協助到中小企。她又稱，商界願意作出多1%強積金供款，亦促請政府承擔協助企業及僱員的責任。

中華廠商會永遠榮譽會長施榮懷稱，政府需要共同承擔取消對沖責任，協助的不只是企業，僱員亦可受惠。至於工業總會主席郭振華則表示，若落實取消強積金對沖，希望推行後十年檢討，之後要加密檢討，觀察企業的情況。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。