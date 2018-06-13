香港財經 時事脈搏

政府早前就取消強積金，提出172億元財政承擔及協助企業12年。五大商會期望政府作出更多財政承擔，可以為取消對沖作長期承擔。

香港總商會總裁袁莎妮表示，政府承擔年期愈長，就愈能夠協助到中小企。她又稱，商界願意作出多1%強積金供款，亦促請政府承擔協助企業及僱員的責任。

中華廠商會永遠榮譽會長施榮懷稱，政府需要共同承擔取消對沖責任，協助的不只是企業，僱員亦可受惠。至於工業總會主席郭振華則表示，若落實取消強積金對沖，希望推行後十年檢討，之後要加密檢討，觀察企業的情況。