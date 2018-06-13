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行政長官林鄭月娥與世界中文報業協會大灣區考察團成員會面。林鄭月娥表示，香港非常重視大灣區，這是香港人下一步經濟發展最大機遇，為經濟發展提供很大潛力。

林鄭月娥指出，大灣區的建設具備「天時、地利、人和」。大灣區的概念從來是一個珠三角的發展，近年直接提升到國家政策的層面，現在在中央的層次，已承認了領導對大灣區的重視，讓往後出台的工作有一個重要的推展作用。

另外，若香港要融合大灣區發展，聯繫是非常重要。在高鐵開通後，將打造一小時生活圈的布局，拉近港深廣距離，而且沿線還有很多潛力，高鐵的沿站如虎門、福田，未來還有南沙。現時內地城市規劃做得好，因此往後開通的高鐵香港段是非常重要。

林鄭月娥坦言，現在比較擔心的是政治問題，有好多的抹黑指以後只會有「灣區人」，抹殺香港本土文化，這完全不是事實，亦對香港有很大的阻礙，因此今年安排了40多位立法會議員到大灣區考察，當中不少泛民議員也不得不認同大灣區是很有潛力，反批香港落後，認為考察是好事，政府未來也希望組織更多考察團。

她又表示，希望海外的華人也能了解粵港澳大灣區的重要性，尤其是紐約、加州灣區的華人，大灣區未來希望吸引來自矽谷的人才，以他們的經驗建設大灣區，也希望在大灣區設立著名大學的分校，如能吸引一些海外人才到灣區發展。