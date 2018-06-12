香港財經

凱基證券前客戶主任劉奇峯因沒有妥善記錄客戶的交易指示，遭證監會譴責及罰款8萬元。

證監會發現劉奇峯在2015年7月29日至2015年8月10日期間，透過流動電話或與客戶在凱基證券辦事處以外的地方進行會面時，收到4名客戶的156項交易指示，但卻沒有根據《操守準則》以及依照凱基證券的內部規定，利用電話錄音系統記錄有關交易指示。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括劉奇峯承認有關缺失並感到後悔，以及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。