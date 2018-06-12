香港財經

友邦香港宣布推出多項數碼項目，包括「AIA iShop友保易」網上投保平台。

「AIA iShop友保易」設即時報價功能，客戶能進行網上投保，並設有即時聊天功能解答投保時遇到的問題。完成投保後，系統會向客戶發送確認電郵。

該系統亦會通知現有客戶所屬的財務策劃顧問，跟進他們在系統購買的保單。新客亦可選擇要求委派一名專責的顧問提供服務。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，「AIA iShop友保易」是友邦香港的業務策略重點，透過科技為客戶提供簡易的網上投保體驗。