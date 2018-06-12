訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:47 香港財經

友邦香港推網上投保平台

友邦香港宣布推出多項數碼項目，包括「AIA iShop友保易」網上投保平台。

「AIA iShop友保易」設即時報價功能，客戶能進行網上投保，並設有即時聊天功能解答投保時遇到的問題。完成投保後，系統會向客戶發送確認電郵。

該系統亦會通知現有客戶所屬的財務策劃顧問，跟進他們在系統購買的保單。新客亦可選擇要求委派一名專責的顧問提供服務。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，「AIA iShop友保易」是友邦香港的業務策略重點，透過科技為客戶提供簡易的網上投保體驗。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。