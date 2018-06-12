訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:45 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】摩通:小米估值達7176億

放大圖片

即將在港上市的內地智能手機製造商小米，有大行估計，小米估值高達920億美元(約7176億港元)。

摩根大通認為，小米估值約710億至920億美元(約5538億至7176億港元)，因預期小米2020年後的現金流將強勁增長。摩通指出，估值是2020年預期利潤的20至26倍。

至於保薦人之一的摩根士丹利，對小米估值則介乎652億至848億美元(約5085.6億至6614.4億港元)。大摩又預期，小米2017至2020年調整後淨利潤的複合年均增長率62%。

另一保薦人中信里昂則指，小米估值達800億至900億美元(約6240億至7020億港元)。

該行又預期，小米調整後EBIT 3年複合年均增長率或達58%，到2020年將達到290億元人民幣。營收3年複合年均增長率將達到47%，預料到2020年達到3670億元人民幣，這主要受惠於全球智能手機銷量增長、新款物聯網產品和網際網路服務增長。

小米將在本港及中國兩地上市，外電昨日報道，小米中國預託證券(CDR)的集資額由早前傳出的30億美元「加碼」至50億美元(約390億港元)，與本港集資額同為50億美元(約390億港元)。較早前報道則指小米在港發售及CDR的集資額佔比分別為70%及30%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。