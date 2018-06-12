港股直擊 香港財經

即將在港上市的內地智能手機製造商小米，有大行估計，小米估值高達920億美元(約7176億港元)。

摩根大通認為，小米估值約710億至920億美元(約5538億至7176億港元)，因預期小米2020年後的現金流將強勁增長。摩通指出，估值是2020年預期利潤的20至26倍。

至於保薦人之一的摩根士丹利，對小米估值則介乎652億至848億美元(約5085.6億至6614.4億港元)。大摩又預期，小米2017至2020年調整後淨利潤的複合年均增長率62%。

另一保薦人中信里昂則指，小米估值達800億至900億美元(約6240億至7020億港元)。

該行又預期，小米調整後EBIT 3年複合年均增長率或達58%，到2020年將達到290億元人民幣。營收3年複合年均增長率將達到47%，預料到2020年達到3670億元人民幣，這主要受惠於全球智能手機銷量增長、新款物聯網產品和網際網路服務增長。

小米將在本港及中國兩地上市，外電昨日報道，小米中國預託證券(CDR)的集資額由早前傳出的30億美元「加碼」至50億美元(約390億港元)，與本港集資額同為50億美元(約390億港元)。較早前報道則指小米在港發售及CDR的集資額佔比分別為70%及30%。