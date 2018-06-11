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綜合展覽及活動管理服務供應商天平道合(08403)掛牌前夕，暗盤價靠穩。

據耀才暗盤交易中心資料顯示，天平道合暗盤價曾高見0.16元，較招股價0.145元，升10.34%；收報0.149，升0.004元或2.76%。一手2萬股，不計手續費賺80元。

股份公開發售部分錄得約115.55倍超額認購，啟動回撥機制，公開發售股份增至50%，認購一手2萬股，中籤率50.01%，申請20手始穩獲一手。國際配售則獲溫和超額認購。

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