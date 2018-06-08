香港財經

港交所公布，就滬深港通北向交易實名制測試，關於中華通交易所參與者(CCEP)及透過中華通交易所參與者買賣之交易所參與者(TTEP)遞交配對文件的端對端測試，遞交正面測試結果的截止期現由本月15日延長至本月29日。

CCEP和TTEP必須通過端對端測試及市場演習，以顯示其能夠遵守交易所規則下有關北向交易實名制的新安排。否則在實施北向交易實名制後，其將無法按照交易所規則適當地進行北向交易活動。因此，提醒尚未完成相應端對端測試的CCEP和TTEP盡早完成測試。