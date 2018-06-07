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今日 13:33 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】獵聘網39億IPO展開推介

湯森路透旗下IFR報道，經營內地最大人才招聘網站獵聘網的有才天下信息技術，開始為其3至5億美元(約23.4億至39億港元)的香港IPO進行預先推介。

有才天下信息技術由公司主席兼首席執行官戴科彬創立，其他主要股東包括私募股權公司美國華平投資以及經緯創投(Matrix Partners)。

另外，內地最大互聯網家裝平台Qeeka Home，亦於今天開始預先推介，IPO集資規模均約2億美元(約15.6億港元)。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

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