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騰訊(00700)E證通產品負責人黃婷婷表示，E證通初步會先在內地推出，首項產品會與日常生活場景有關，例如入住酒店、借書等需要實名認證的事項，料最快於7、8月在大灣區內推出。

黃婷婷續指，E證通跨境應用技術已準備好，目前難以預計何時可利用E證通出入境，因當中涉及與監管部門的商討。

她又稱，E證通在港發展會分為兩部分，第一部分涉及香港eID的場景應用，另一部分則為跨境應用。

騰訊另一名E證通產品負責人孟凡旭指出，E證通核心用途本設計於金融範疇，例如銀行開戶、證券開戶等。