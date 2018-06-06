今日 12:15
重要通告
港股直擊
香港財經
領展(00823)公布，截至3月底止全年可分派總額54.31億元，按年增7.01%。每基金單位末期分派128.28仙。
期內，收益100.23億元，按年增8.3%。
領展全年每基金分派增9%
香港財經 ｜ 今日 12:33
三新盤695伙 賣樓激戰4天
今日信報
日4縣蔬果牛奶解禁 福島未放行
紀曉風
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今日信報
【信報月刊】鬥地主起公屋 誤傷中產
期指31475點成關鍵
陳檬
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今日信報
【信報月刊】普通話非母語 踐踏粵語淺薄
Why home purchase restrictions won’t work in Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
睇樓簽約交租一條龍 港男北上搞合租平台
StartupBeat
入摩突顯A股吸引力
曾德明
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財富管理
中興傳與美商務部簽訂和解協議
國際財經 ｜ 今日 04:51
阿里騰訊傳促投行歸邊
香港財經 ｜ 今日 09:32
美團傳9月香港IPO 估值增至4680億
香港財經 ｜ 今日 02:25
時裝設計師Kate Spade疑自殺身亡
國際財經 ｜ 今日 01:03
渣打傳以雙樞杻方式營運亞洲業務
國際財經 ｜ 今日 01:25
fb與華為等4中企分享數據多年
國際財經 ｜ 今日 09:59
【EJFQ信析】美股再施「魔法」 押注科技龍頭
即巿股評 ｜ 今日 07:00
期指夜市收報31006 低水87點
香港財經 ｜ 今日 01:46
科技股獨秀 納指再創新高收漲0.41%
國際財經 ｜ 今日 04:45
美參院取消8月休會 通過特朗普任命人選及撥款法案
時事脈搏 ｜ 今日 02:48
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