香港財經

中國銀行澳門分行和銀聯國際香港分公司宣布，在澳門推出「銀聯無感支付」停車繳費服務，將於6月底開通服務。

中國銀行澳門分行副行長陳曉平表示，是次中銀與銀聯聯手合作，在港澳及海外市場推出「銀聯無感支付」服務，以配合澳門特區政府構建智慧城市。

銀聯國際香港分公司總經理劉恒指出，此次合作將「銀聯無感支付」停車繳費服務引入澳門，將大幅提升當地銀聯卡持卡人停車繳費的便捷性、提高城市交通出行效率，為澳門智慧城市建設作出貢獻。雙方未來繼續攜手推動大灣區支付服務互聯互通。