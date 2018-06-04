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今日 16:24 香港財經 港股直擊

國泰採航空生物燃料接收新機返港

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國泰航空(00293)宣布，計劃為其全新的空中巴士A350-1000機隊採用混合航空生物燃料接收返港，體現其對提升生態效益的堅定承諾。

國泰未來4年將陸續接收20架同型號的技術先進客機。首架國泰A350-1000客機將於6月19日由法國圖盧茲的空中巴士公司總部出廠返港，另外七架同型號客機亦將於今年內相繼付運。

國泰航空行政總裁何杲表示，國泰一向積極推行多項措施，減低溫室氣體排放的影響，亦致力落實由2020年起碳中和增長的目標。

與傳統航空燃油相比，生物燃料能減低生命周期碳排放量達80%。

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