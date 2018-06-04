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興業太陽能(00750)主席及首席執行官劉紅維表示，內地推出光伏新政，新政對光伏製造業影響較大，但公司並非專注做光伏製造，相信新政對公司今明兩年影響不大，暫時難預測光伏發電何時能達致平價上網。

他又表示，公司的綠色建設在海外有良好增長，今年會加強綠色建設海外業務在「一帶一路」地區的發展。海外業務除了東南亞及澳洲之外，今年會進軍非洲及南太平洋國家，例如在喀麥隆及湯加都有光伏加儲能的項目。

聯席首席財務官余俊敏表示，公司今年會有票據到期，所以會考慮進行再融資。