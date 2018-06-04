香港財經

財政司司長陳茂波在立法會財經事務委員會會議上表示，關注中美貿易糾紛對香港的影響，他認為，貿易糾紛造成環球及投資前景不明朗，這個影響更大，一旦兩國出現摩擦，本港一定會受牽連。

陳茂波表示，中國內地是香港最大貿易夥伴，美國亦是重要貿易夥伴，本港是一個細小開放的經濟體，只可以觀察情況，做好防震措施，但較難評估所受的影響。

他又說，香港是獨立關稅區，在「一國兩制」下有不同的市場制度，他以之前鋼鋁徵稅為例，曾向美國方面表達香港不能與內地混為一談。