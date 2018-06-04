港股直擊 香港財經 即巿股評

歐美股市上周五集體造好，美國經濟數據強勁，「特金會」如期舉行，美股道指收市升逾兩百點。亞太股市今早造好，港股早段升逾四百點。

恒指高開343點，報30836，開市後升幅收窄，恒指曾升250點，低見30743，之後復見升勢，暫時見恒指最多升439點，高見30932，一舉重上廿天線(約30755)，逼近上方的100天線阻力(約30980)。截至9時57分，恒指升405點，報30898。

國企指數高開117點，報12137，最新升168點，報12188。

上周五A股「入摩」首日走弱，今早反彈，上證指數報3091，升16點或0.53%。

騰訊(00700)領漲大市，高見413.4元，最新升2.1%，報412.6元。

中移動(00941)有份貢獻大市，最新升2%，報71.95元。

中資金融股追落後，平保(02318)及國壽(02628)均升1.8%；建行(00939)升1.6%

石藥(01093)今日正式成為藍籌股，股價曾升逾3%，最新升1.8%，報25.2元。

內地降光伏發電補貼，相關股重創，信義光能(00968)一度大跌兩成，最新跌一成半；金風科技(02208)挫逾8%；保利協鑫(03800)跌5.7%。