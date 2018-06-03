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屋宇署成立25周年，發展局局長黃偉綸發表網誌表示，近年涉及樓宇工程、檢查及執法等的工作相當繁重，加上樓宇老化問題，屋宇署面對不少挑戰，政府會繼續投放更多資源，維護樓宇安全。

油麻地海庭道的西九龍政府合署有望2018年底落成，現時分散不同區域的屋宇署各組別，將一併搬遷至新大樓，可集中地提供一站式服務。

黃偉綸指出，香港現時4萬多幢私人樓宇中，有超過5000幢住用或商住大廈樓齡已達50年或以上，政府推出多項政策提高樓宇業主對物業的維修意識，屋宇署扮演重要角色，包括主管執行《建築物條例》。另外早於2012年，政府全面實施強制驗樓及驗窗計劃，從根源處理香港樓宇安全及保養問題。去年，行政長官亦在《施政報告》宣布推行「樓宇更新大行動2.0」，為業主提供技術及財政援助，進行所需維修工程。

黃偉綸又提到，屋宇署的樓宇資訊中心可供公眾查閱和複印私人樓宇紀錄、小型工程紀錄及佔用許可證(入伙紙)服務。市民在買賣樓宇、進行改建或加建工程時，如有需要參考樓宇的批准圖則，都可以使用相關服務，現時已數碼化，市民在家中亦可查閱，更有「送上門」速遞安排。資訊中心每年平均提供約10萬個樓宇紀錄的查閱服務，複印樓宇紀錄約25萬份。