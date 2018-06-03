訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:27 時事脈搏 香港財經

黃偉綸:近年樓宇安全工作繁重 將投放更多資源

放大圖片

屋宇署成立25周年，發展局局長黃偉綸發表網誌表示，近年涉及樓宇工程、檢查及執法等的工作相當繁重，加上樓宇老化問題，屋宇署面對不少挑戰，政府會繼續投放更多資源，維護樓宇安全。

油麻地海庭道的西九龍政府合署有望2018年底落成，現時分散不同區域的屋宇署各組別，將一併搬遷至新大樓，可集中地提供一站式服務。

黃偉綸指出，香港現時4萬多幢私人樓宇中，有超過5000幢住用或商住大廈樓齡已達50年或以上，政府推出多項政策提高樓宇業主對物業的維修意識，屋宇署扮演重要角色，包括主管執行《建築物條例》。另外早於2012年，政府全面實施強制驗樓及驗窗計劃，從根源處理香港樓宇安全及保養問題。去年，行政長官亦在《施政報告》宣布推行「樓宇更新大行動2.0」，為業主提供技術及財政援助，進行所需維修工程。

黃偉綸又提到，屋宇署的樓宇資訊中心可供公眾查閱和複印私人樓宇紀錄、小型工程紀錄及佔用許可證(入伙紙)服務。市民在買賣樓宇、進行改建或加建工程時，如有需要參考樓宇的批准圖則，都可以使用相關服務，現時已數碼化，市民在家中亦可查閱，更有「送上門」速遞安排。資訊中心每年平均提供約10萬個樓宇紀錄的查閱服務，複印樓宇紀錄約25萬份。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。