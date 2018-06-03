香港財經

財政司司長陳茂波在網誌中表示，政府必須以遠大目光和新思維，為經濟「找對出路」和定位，以前瞻和策略性角度，為本港具優勢和發展潛力的行業提供支援，檢視稅制，創造有利營商環境。

他認為，香港在金融科技及飛機租賃業務，具有好大優勢。香港作為國際金融中心，同時擁有一流的通訊基建及科研力量，過去4年，香港的金融科技企業合共獲得的投融資超過9億美元，比新加坡多近兩倍。今年的《財政預算案》已預留5億元，用以支援數碼港內的初創企業，包括金融科技企業。

飛機租賃業務方面，陳茂波稱，政府在去年中修訂相關條例，創造具競爭力的稅務環境，推動飛機租賃業務發展。去年底，已有首宗利用香港平台的交易，另外也有企業利用香港平台出租航機予亞洲區多國的客戶。他深信，將會陸續有更多企業利用香港的網絡和配套服務，將「餅」愈做愈大。

他指出，飛機租賃業務要在一個地方成功發展，除了稅率外，和其他稅務管轄區的避免雙重課稅協定網絡亦甚為關鍵。本港目前已跟39個稅務管轄區簽訂了相關的協定，並正積極與另外13個稅務管轄區進行磋商，短中期目標是將簽署協定的總數增加到約50份，增加在港營商的吸引力。

陳茂波強調，政府不會只是單單追求經濟「量」上的增長，而是會同時致力提升香港經濟「質」的內涵，讓香港的經濟結構更多元，為整體社會帶來更多優質就業機會。