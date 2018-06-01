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今日 14:57 香港財經 中國財經

國資委:鼓勵央企與香港開展務實合作

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國資委副主任黃丹華日前在北京會見金管局總裁陳德霖。黃丹華表示，支持香港融入國家發展大局，鼓勵中央企業與香港開展務實合作。

黃丹華指出，國資委將繼續健全與香港有關方面交流機制，搭建共贏發展平台，鼓勵央企充分利用香港資本市場，與香港專業服務加強對接，深化各領域交流合作，共同為推進「一帶一路」建設做出積極貢獻。

陳德霖表示，香港能為央企提供投融資及法律、風險管理等專業服務，創造良好營商環境，也希望更多央企利用香港平台，在更高層次、更廣領域加強合作，共同參與「一帶一路」建設。

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