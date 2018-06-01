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恒基地產(00012)舉行股東會，會後主席李兆基忙於與股東合照，由3位副主席會見傳媒。

對於公私營合作模式發展農地的建議，副主席李家誠表示，仍有待具體方案落實後，才可表達意見，要視乎方案對恒地的商業誘因是否足夠，以及市民大眾會否接受，若滿足上述條件並能增加土地供應便是好事。

李家誠續稱，投地視位置及是否「靚地」作長遠考慮，「升市又投吓、跌市都會投吓。樓價方面而家有啲高，息一定會加，購買力或供樓能力都會減低，香港始終需求大，樓價應該保持到。」受加息影響，今年樓價升幅不會很大，如沒有很大的外圍動盪，樓價可企穩，但不作樓價變幅預測。

對於會否再向海航等公司洽購地皮，李家誠稱，若有靚地皮仍會考慮，恒地亦有舊區重建及農地等方面可作發展，不是純粹靠投地發展，會多方面留意。旗下馬屎埔及烏雅落陽的地皮有極積向政府申請補地價，此前已有兩幅農地完成補地價。

他又指出，不論加息與否，恒地有單位供應便會盡快推售。

恒地上月中與奧園(03883)簽訂合作框架協議，加深在粵港澳大灣區發展，副主席李家傑表示，會加速與奧園洽商，此外也有許多項目在觀察中，努力爭取大灣區的發展機會。

另外，李家誠指出，早前私有化恒發(00097)只屬市場揣測，現時恒發定位已很明顯，剛完成收購UNY，而過往主業一直是千色店。這兩間公司分别經營了30年及27年，也極具協同效應，現時恒發的零售業務在港九新界都有據點，業務狀況「可以話好好多」，未有其他收購計劃。

副主席林高演稱，李兆基未有退休打算，今天他仍有主持股東會，暫時仍會維持現狀。