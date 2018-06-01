香港財經 時事脈搏

正在愛爾蘭都柏林訪問的財政司司長陳茂波，和多間現正在香港營運或計劃在港開設業務的愛爾蘭金融科技公司會面，向它們介紹本港在推展金融科技方面的最新措施。他鼓勵它們善用香港的平台，擴充在香港、內地以至亞洲的業務。

陳茂波在當地時間周三與在都柏林的港人共晉午餐，了解他們的生活和工作情況。

當天下午，陳茂波出席了由投資推廣署及愛爾蘭貿易及科技發展局合辦的「攜手向前-開拓香港和愛爾蘭之間的金融服務與航空樞紐機遇」研討會，介紹香港在金融科技及飛機租賃業務方面的最新發展。愛爾蘭商業企業創新部國務部長布林亦有出席研討會。

他在致詞時表示，香港在過去幾十年間一直是連繫國際投資者和內地龐大市場的獨特門戶。隨着香港和內地的經濟不斷融合，香港將會擁有更多獨有的機遇，包括「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展。香港和愛爾蘭可以在金融科技和飛機租賃方面加強合作，攜手把握這些機遇。

他之後與愛爾蘭基金業協會代表會面，了解愛爾蘭基金業的最新發展。隨後，他與愛爾蘭央行行長萊恩會面，就環球經濟展望交換意見，並分享兩地維持金融穩定方面的經驗。

晚上，陳茂波與愛爾蘭財政部國務部長達西一同出席酒會及晚宴，慶祝往來香港和都柏林的直航服務在6月啟航。他表示，兩地之間的直航服務將會進一步加強香港和愛爾蘭在貿易、旅遊和文化等多方面的聯繫。