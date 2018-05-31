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今日 22:06 香港財經 時事脈搏

羅氏爭產案 滙豐信託:近半子女列排除名單

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就鷹君(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)控告家族信託公司滙豐一案。

羅嘉瑞一方指出，資料顯示，2016年9月羅老太向滙豐發信要求滙豐將羅嘉瑞及羅鷹瑞從信託受益人名單改為列入排除名單(Excluded Class)。至2017年9月，羅老太向滙豐發信要求把羅慧端及羅康瑞從信託受益人名單排除，兩次發信將接近一半的子女列入受益人排除名單，並再次要求滙豐把信託資金全數分給她。

滙豐信託今日在庭上卻指出，把受益人排除的做法實屬極為不必要，因為一旦列入排除名單，該些人士永遠無法重新成為受益人，可謂「forever down永不超生」。其實若不欲受益人得到資產，可選擇不向受益人分派任何資產，或將該些人士從受益人名單剔除便可。

滙豐信託覺得羅老太的指令不尋常，作為全權信託的專業信託人，並不能執行相關指令，以免違背成立信託目的。滙豐信託大狀認為，羅老太並不明白簽署信件內容，她作出的多項指示違反其平日個性，擔心她遭人誤導。

熟悉信託運作人士認為，這種「forever down永不超生」把受益人排除的做法，極為罕見，甚至可以陰毒來形容。

羅啟瑞一方引述羅老太公關回應：「如果一早聽媽媽說話，給媽媽拿回財產，他們又怎會有事。做得出謀朝篡位，還可以罵媽媽，實在太過忤逆了！媽媽對自己的子女真是可以用陰毒來形容？大家抹乾淨眼鏡看一看過往幾十年他們的生活是怎樣，由細到大生活這麼好，財富又豐厚，點可能是陰毒？忤逆仔女應該點樣形容？快點回頭是岸吧！」

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