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港鐵公司(00066)昨日發出的新聞通告中，就紅磡站擴建工程的施工質量所作的檢查和糾正工作。在日常地盤巡查及監督的過程中，港鐵公司發現在紅磡站新建月台，連續牆與分隔月台上下層的結構層之間部分紮鐵施工質量，未符施工規格和要求。公司立即進行跟進工作，要求承建商作出改善，改善工作一直在嚴謹監督下進行。

港鐵指出，混凝土的澆注工序只會在確定達致施工圖則的要求及標準，並由港鐵駐地盤工程師簽署正式批核表格後，方可進行。上述提及的月台層建造工程於2015年中展開，工程期間，港鐵公司及承建商的駐地盤人員在日常的巡查及監督過程中，留意到連續牆與分隔月台上下層的結構層之間有個別施工質量問題。因應未能完全符合施工圖則要求及標準的情況，駐地盤監督人員已即時要求承建商及分判商按既定程序立即進行糾正工作。

港鐵公司充分了解公眾對鐵路項目工程質量的期望。路政署今日以書面要求港鐵公司提交報告，確保所有涉及不合規格的工程已全面糾正，並符合相關質量要求，亦要求公司委任獨立顧問為紅磡站擴建工程進行負重荷載測試。

港鐵公司主席馬時亨指出，港鐵公司致力就所有鐵路項目維持高質量及標準，並一直致力保持高透明度，以開誠布公的態度回應公眾對鐵路項目，包括沙中線及高鐵項目的關注。對於其近日的言論，可能引起大家誤解，感到抱歉。不過，強調公司會全力配合政府，以回應公眾對紅磡站擴建工程的關注。