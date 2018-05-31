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今日 20:27 香港財經

滙豐人壽重奪銀行保險業首位

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保監局今日公布首季香港保險業臨時統計數字，滙豐保險香港行政總裁文德華表示，滙豐人壽新造人壽業務保費首季按年增長43%，市場份額則增加至16.1%。滙豐人壽重奪銀行保險業首位，市場份額按年增加4.9%至29.8%；來自香港居民及非香港居民客戶的新造人壽業務保費，分別按年上升76.8%及14.2%。

他續稱，本地客戶對保險需求的增加令人十分鼓舞，表示愈來愈多港人明白保險的重要性，又指公司以客為本的產品，以及渠道多元化的策略，已漸取得成果。

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