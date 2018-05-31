意大利政治風險降溫，隔晚歐美股市造好，歐羅反彈。港股兩日累挫逾七百點後，今早高開逾兩百點。
恒指高開217點，報30274；國企指數高開109點報11878。
騰訊(00700)高開0.5%，報396.8元。
友邦(01299)高開1.6%，報71.55元。
平保(02318)高開近1%，報77.15元。
隔晚油價反彈，布蘭特期油升3%，中石油(00857)高開4%；中石化(00386)及中海油(00883)高開3%。
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意大利政治風險降溫，隔晚歐美股市造好，歐羅反彈。港股兩日累挫逾七百點後，今早高開逾兩百點。
恒指高開217點，報30274；國企指數高開109點報11878。
騰訊(00700)高開0.5%，報396.8元。
友邦(01299)高開1.6%，報71.55元。
平保(02318)高開近1%，報77.15元。
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