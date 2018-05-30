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今日 16:24 香港財經 港股直擊

對沖基金:騰訊未來1年逾半機會下跌

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對沖基金BFAM Partners行政總裁兼投資總監Benjamin Fuchs出席Sohn論壇時表示，騰訊(00700)未來6至12個月股價會上升15%至30%的機會只有15%；升逾30%的機會只有5%。相反，該股下跌的機會有55%。

他認為，騰訊獲廣泛看好，但過去6個月股價表現差、大量散戶沽貨亦令股價非常波動，故他計算投資者分布比例時，認為騰訊未來6至12個月的上升空間有限。

Fuchs建議，買入2019年3月到期的騰訊Put，有一半機會虧損0.7%，但有一半機會可賺2%。

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