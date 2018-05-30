香港財經

金融管理局就《虛擬銀行的認可》指引完成公眾諮詢，金管局表示，自去年9月宣布鼓勵在香港引入虛擬銀行以來，向局方查詢及表示有意在香港經營虛擬銀行的公司超過50家。

金管局指出，雖然現階段仍不清楚有多少家公司最終會提出申請經營虛擬銀行，但這些公司必須理解申請人和金管局都需要投放大量資源以完成相關的審批及處理程序。

金管局總裁陳德霖表示，很高興在《虛擬銀行的認可》指引公眾諮詢期間，得到廣泛支持推動虛擬銀行的發展。一些有興趣人士已開始向金管局遞交申請，局方將會按修訂指引內的原則，仔細並盡快評估收到的申請，希望可以在年底或明年首季開始向虛擬銀行發出牌照。

此外，金管局就指引發出修訂本，公眾諮詢意見均支持在香港引入虛擬銀行，而大部分都認同虛擬銀行應遵守適用於傳統銀行的同一套監管要求。不過，有意見質疑虛擬銀行應與傳統零售銀行一樣，在促進普及金融方面扮演積極角色的監管期望是否合理，並且不支持要求虛擬銀行不設立最低戶口結餘要求，或徵收低戶口結餘收費。

金管局指出，在香港引入虛擬銀行的一個主要目的是促進普及金融，借助這些銀行的資訊科技平台，減低吸納新客戶的成本，因此仍然認為，虛擬銀行不應設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費。

另外，有回應者表示不支持關於退場計劃的要求，原因是類似要求並不適用於傳統銀行申請人。鑑於虛擬銀行在香港是新的營運模式，金管局認為要求虛擬銀行申請人擬備退場計劃是審慎的做法，目的是確保虛擬銀行一旦需要結束業務運作，相關過程能有秩序地進行，不會影響客戶及金融體系穩定。

除此之外，有些回應者要求金管局降低對虛擬銀行申請人3億元最低繳足款股本的要求。而3億港元最低繳足款股本要求是《銀行業條例》內定明的法定要求，適用於所有持牌銀行。金管局認為，不可能亦不適宜為獲發牌經營虛擬銀行的公司降低最低資本要求。