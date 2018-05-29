香港財經

鷹君(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)控告家族基金信託人滙豐國際信託一案今日開審，滙豐信託發聲明，強烈反對羅老太有關的指控。

聲明指出，羅氏家族信託於1984年成立，一直以全權委託形式運作，而沒有涉及重大改動，強調滙豐在期內任何時間，都按照信託契約訂立的條款，行使權力和履行義務。

滙豐信託作為全權受託人，有責任管理該信託，並向所有信託受益人負責，並一直以此為原則管理該信託，並會繼續秉承這個原則履行受託人職責。滙豐信託對有關指控，將會全力抗辯。