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今日 10:58 香港財經

滙豐信託強烈反對羅老太指控 將全力抗辯

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鷹君(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)控告家族基金信託人滙豐國際信託一案今日開審，滙豐信託發聲明，強烈反對羅老太有關的指控。

聲明指出，羅氏家族信託於1984年成立，一直以全權委託形式運作，而沒有涉及重大改動，強調滙豐在期內任何時間，都按照信託契約訂立的條款，行使權力和履行義務。

滙豐信託作為全權受託人，有責任管理該信託，並向所有信託受益人負責，並一直以此為原則管理該信託，並會繼續秉承這個原則履行受託人職責。滙豐信託對有關指控，將會全力抗辯。

 

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