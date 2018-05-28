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明日主板上市的河北省民辦教育服務商21世紀教育(01598)，掛牌前夕暗盤價造好。

耀才暗盤交易中心資料顯示，21世紀教育暗盤曾高見1.5元，較招股價1.13元，升32.74%；收報1.36元，升20.35%或0.23元，按每手3000股，不計手續費賬面賺690元。

21世紀教育公開發售部分錄得超額認購107.6倍，觸發回撥機制，該部分比例增至50%，一手3000股中籤率為60%；國際配售部分獲適度超額認購。

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